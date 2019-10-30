رد ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مرتضي منصور

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إنه لا يقلل من الزمالك أو جماهيره مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الناديين.





وصرح سيد عبد الحفيظ أثناء استضافته بقناة الأهلي: "نحاول أن تكون الأجواء الرياضية خالية من الأساليب الغير صحيحة، ممكن أكون متسامح كنادي أهلي لكن لا أسامح في حق جماهيره".





وواصل عبد الحفيظ: "لكن السباب للجميع لا نقبل به، الاختلاف لا يبدأ بالمزاج وينتهي بالمزاج، وهذه الأمور تحدث في أماكن أخرى وليس في الأهلي فنحن نادي كبير".





وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "حصلنا على بطولات كثيرة وأنت تقارن نفسك معنا، ولا نقلل إطلاقًا من نادي الزمالك أو جماهيره، لكن أين المقارنة".





وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن شكوي فايلر من أرضية ملعب التتش، قائلاً: "المدرب لم يشتكي والملعب حاليًا في حالة جيدة، جميع ملاعب مصر في هذه الفترة حتى يناير تكون الملاعب غير جيدة بسبب الجو".





وتحدث عن موعد عودة نيدفيد: "كريم نيدفيد في خلال أسبوعين أو ثلاثة سيعود من الإصابة".





وعن إصابة لاعب الأهلي بالصليبي مرة أخري أكد عبد الحفيظ : "محمد محمود لاعب صاحب عقلية محترمة، رغم صغر سنة لديه ثقة كبيرة في امكانياته ومهاراته".





وأوضح لاعب الأهلي الأسبق: "وارد أن يمر لاعب الكرة في بداياته بأزمات ولكن هو محترف جدًا ومنضبط وأسلوب حديثه وعقليته تتناسب مع النادي الأهلي، وحظنا سئ أنه أصيب الموسم الماضي وعاد وأصيب مرة أخرى".





وعن ملفات تجديد نجوم الاهلي، أعلن عبد الحفيظ: "شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم فتح ملف التجديد خلال الفترة المقبلة".



