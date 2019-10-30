شرط وحيد يفصل كانتي عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود شرط وحيد ينهي صفقة إنتقال نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





شرط نجولو كانتي للإنتقال إلى ريال مدريد

وذكر موقع “لو10 سبورت” الفرنسي، أن كانتي قرر الرحيل عن تشيلسي في نهاية الموسم الجاري متجهًا إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن ذلك في حالة عدم تأهل البلوز تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" في الموسم القادم.





وأضاف: "ريال مدريد يتابع أخر تطورات كانتي مع البلوز عن كثب، من أجل رغبة الميرنجي في التعاقد مع الدولي الفرنسي، بناءًا على توصية من مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي".





وأشارت العديد من المواقع الإسبانية في الفترة الماضية إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نجولو كانتي مقابل 70 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل، الأمر الذي يؤكد إحتماية رحيل اللاعب عن النادي اللندني في نهاية العام الجاري وفقًا لنتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.





ومن الجدير بالذكر أن تشيلسي تحت قيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مواجهتين وتلقى الخسارة في مباراتين بالموسم الحالي.