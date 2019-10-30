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مصطفى شوبير: نوير مثلي الأعلى وتعاهدنا على التتويج بالدوري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
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مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
ريهام عبد المحسن
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كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأوليمبي بأن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني هو قدوته ومثله الأعلى كما شدد على تعاهد لاعبي الفريق على التتويج بالدوري في الموسم الماضي. 

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مسئولية كبيرة علي وضغط علي ولكن في الأهلي تعودنا على ذلك وحارس المرمى يجب أن يكون هادئ وتكون له شخصية قيادية في الملعب والتحدث مع اللاعبين وتوجيههم مهما كانت أعمارهم".

وأضاف :"شريف إكرامي دائمًا يتواجد في الجيم قبل التمرين بساعة واتخذهم مثلا أعلى لي".

وتابع :"ممارسة كرة القدم صعبة لأنه يجب علي التوازن بين الدراسة والتدريبات وفخور بوالدي وحلمي الوصول لما وصل له وكرة القدم اجتهاد وموهبة".

وأردف قائلا :"الطبيعي في كرة القدم أن نخطئ ونتعلم من أخطائنا

واستطرد قائلا :"اعذر من يهاجمني لأني نحل شوبير وذلك لأنه لم يشاهدني أثناء المباريات".

وواصل :"انضممت للمنتخب في 2017 وأبلغني الكابتن سراج الذي له فضل كبير علي بالخبر وكان برفقتي أحمد طارق سليمان".

وأضاف :"علاقتي قوية بشريف إكرامي وهو أخي الكبير ومر بنفس الظروف التي مررت بها وحارس الأهلي دائمًا يكون أفضل حارس في مصر".

وأكمل مصطفى حديثه :"محمد هاني والشناوي وعلي لطفي ورمضان صبحي من أصدقائي المقربين في الفريق".

وتابع :"مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وأتمنى الوصول لمستواه لأنه غير أسلوب حراسة المرمى في العالم".

وأردف قائلا :"كنت محظوظا بالتواجد مع حسام غالي في الفريق الأول قبل اعتزاله واشكر طارق سليمان ومصطفى كمال على كل الجهد الذي بذلوه معي من أجل أن أصل لهذا المستوى".

وواصل :"عادل عبد الرحمن ارجع الروح للفريق واعاد بطولة الدوري لنا بعد غياب ثلاث سنوات".

واستطرد قائلا :"عادل عبد الرحمن أخبرني أنني أفضل من والدي".

وأضاف :"الدوري هذا الموسم هو البطولة الأصعب في بطولات الأهلي وتعاهدنا على التتويج بالدوري في الموسم الماضي".

وتابع :"الظروف في المنتخب الأوليمبي رائعة وتنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا تمنحنا الفرصة للتتويج بالبطولة".

واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً :"رمضان صبحي يمتلك شخصية قيادية تؤهله لحمل شارة القيادة للمنتخب الأوليمبي".

ومن جانب أخر قالت والدة مصطفى شوبير :"طلبت من مصطفى أن يختار يلعب في أي مركز بدلا من حراسة المرمى".

وأضافت :"انصحه دائما بعدم الاستماع للانتقادات التي توجه له والتركيز في التدريبات وهو دائما محبوب من الجميع داخل النادي".

واختتمت والدة مصطفى تصريحاتها قائلة :"أتمنى أن يكون نجلي أفضل من والده ومن شريف إكرامي ومحمد الشناوي".
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