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أحمد شوبير: بدايتي مع حراسة المرمى تشبه بدايات ابني مصطفى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
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أحمد شوبير وابنه مصطفى
أحمد شوبير وابنه مصطفى
ريهام عبد المحسن
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صرح أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق بأن بدايه نجله تشبه بدايته في رحلة حراسة المرمى.

وقال شوبير في تصريحات هاتفية عبر قناة "ام بي سي مصر" : "مصطفى لديه إصرار غير عادي وبدأ اللعب في سن مبكرة ويعمل على نفسه بشكل كبير".

وأضاف :"بدايتي مع حراسة المرمى تشبه بدايات مصطفى ووجوده في المنتخب الأوليمبي دفعة كبيرة له ويعطيه ثقة كبيرة بالإضافة إلى ثقة المدربين فيه ويعمل على نفسه ونموذج جيد للشباب".

وتابع شوبير : "مدرب حراس الأهلي معجب بعقلية مصطفى".

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً : " المستشار تركي آل الشيخ يحب منظومة الأهلي ويحب قيادة الأهلي تحديدا كابتن محمود الخطيب ويدعم النادي وبعض الشياطين خارح الأهلي تدخلوا للوقيعة بينهم" .
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأوليمبي مصطفى شوبير أحمد شوبير

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