أحمد شوبير: بدايتي مع حراسة المرمى تشبه بدايات ابني مصطفى

صرح أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق بأن بدايه نجله تشبه بدايته في رحلة حراسة المرمى.





وقال شوبير في تصريحات هاتفية عبر قناة "ام بي سي مصر" : "مصطفى لديه إصرار غير عادي وبدأ اللعب في سن مبكرة ويعمل على نفسه بشكل كبير".





وأضاف :"بدايتي مع حراسة المرمى تشبه بدايات مصطفى ووجوده في المنتخب الأوليمبي دفعة كبيرة له ويعطيه ثقة كبيرة بالإضافة إلى ثقة المدربين فيه ويعمل على نفسه ونموذج جيد للشباب".





وتابع شوبير : "مدرب حراس الأهلي معجب بعقلية مصطفى".





واختتم شوبير تصريحاته قائلاً : " المستشار تركي آل الشيخ يحب منظومة الأهلي ويحب قيادة الأهلي تحديدا كابتن محمود الخطيب ويدعم النادي وبعض الشياطين خارح الأهلي تدخلوا للوقيعة بينهم" .