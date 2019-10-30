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ريال مدريد يستعد للتضحية بنجم جديد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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يرحب نادي ريال مدريد الإسباني برحيل نجم أخر من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن بشرط وحيد.

ريال مدريد يوافق على رحيل إيسكو

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الفريق عن صفوف الفريق خلال يناير القادم.

موقف إيسكو من الرحيل عن ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد استطلع رأي إيسكو في رحيله في الشتاء ورحب اللاعب بشكل كبير بسبب قلة مشاركته مع الفريق ورغبته في الحصول على فرصة أساسية مع نادي أخر.

شرط ريال مدريد للموافقة على رحيل إيسكو

وكشفت الصحيفة أن هناك شرط وحيد ليوافق ريال مدريد على رحيل إيسكو في الشتاء القادم وهو وصول عرض بقيمة 70 مليون يورو من أي نادي لضمه.

الأندية التي ترغب في ضم إيسكو

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيسكو خلال فترة الانتقالات الشتوية أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي أرسنال ونادي يوفنتوس.

مشاركات إيسكو مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك فرانشيسكو إيسكو في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

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