عايدة الأيوبي لـ"الفجر الفني": بحب أسمع "يا منعنع".. وأغنيتي الجديدة مع هاني عادل مفاجأة

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الأيوبي في حفل بهية

وكانت الأيوبي، قد ظهرت مؤخرا حفل احتفالية بهية حيث حضور الاحتفالية:



جاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والاعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني ولاعبة تنس الطاولة دينا مشرف والفنانين نسرين طافش وميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقدة، وممثلي بنك القاهرة والبنك المصري للتنمية والصادرات وبنك الامارات دبي الوطني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دعاء فاروق وكان فى استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة بهية تامر شوقي وعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدى.



المكرمون

وفى ختام الاحتفالية كرمت بهية الحضور من الفنانين والاعلاميين والرياضيين والوزراء وشركاء النجاح وعدد من المحاربات فى جو ملىء بالتفاؤل والبهجة.





كشفت الفنانة عايدة الأيوبي، انتهائها من تسجيل أغنيتها الجديدة مع الفنان هاني عادل، والعازف هشام خرما، مشيرة إلى أنها أغنية مفاجأة مختلفة ومميزة عما قامت بتقديمه من قبل.وقالت عايدة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها لا تحب أغاني المهرجانات ولكن تحب الأغاني الشعبية خاصة صوت المطرب مصطفى حجاج وأغنيته "يا منعنع".وكان قد أعلن عازف البيانو والمؤلف الموسيقي هشام خرما، عن عمل جديد يجمعه بالفنان هانى عادل والفنانة عايدة الأيوبي، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" جمعتهم.وعلق" خرما" على الصورة قائلاً "تعاون جديد مع الجميلة عايدة الأيوبى وصديقى الموهوب جداً هانى عادل".يشار إلى أن "خرما" يستعد لإحياء حفل، يوم ٣١ أكتوبر الجاري على المسرح المكشوف، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.