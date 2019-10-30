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أحمد فتحي يُفجر مفاجأة بشأن تفاوض الزمالك معه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:04 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
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أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه تلقى عدة اتصالات من قبل مسئولين في نادي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأضاف فتحي في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك فاوضني مرتين ولكني رفضت لأنني مرتبط بعقد مع النادي الأهلي وأفضل الببقاء بداخله".

وتابع :"بحب النادي الأهلي جدًا وأتمنى أن أنهي مسيرتي الكروية معه".

وواصل :"أريد أن أرسل رسالة إلى محمد محمود لاعب الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع :"أنا أحبه على المستوى الشخصي فهو لاعب مميز للغاية أؤكد له بأن ما حدث له كله خير وعليه تقبله وإن شاء الله يعود سريعًا للملاعب".
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم الزمالك الأهلي والزمالك الأهلي أحمد فتحي

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