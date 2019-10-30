أحمد فتحي يُفجر مفاجأة بشأن تفاوض الزمالك معه

أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه تلقى عدة اتصالات من قبل مسئولين في نادي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء.



وأضاف فتحي في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك فاوضني مرتين ولكني رفضت لأنني مرتبط بعقد مع النادي الأهلي وأفضل الببقاء بداخله".



وتابع :"بحب النادي الأهلي جدًا وأتمنى أن أنهي مسيرتي الكروية معه".



وواصل :"أريد أن أرسل رسالة إلى محمد محمود لاعب الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي".



وتابع :"أنا أحبه على المستوى الشخصي فهو لاعب مميز للغاية أؤكد له بأن ما حدث له كله خير وعليه تقبله وإن شاء الله يعود سريعًا للملاعب".