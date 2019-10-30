Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأربعاء 30/10/2019 في الدوري الاسباني Real Madrid

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
عبد الرحمن السيد
Advertisements
يواجه نادي ريال مدريد نظيره ليجانيس ملعب سانتياجو بيرنابيو لاستضافة المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع  في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويدخل ريال مدريد ضد ليجانيس بهدف الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل مواصلة لعبة الكراسي الموسيقية حول صدارة جدول ترتيب الليجا، في إطار سعيه لملاحقة غريمه التاريخي برشلونة .

وعلى الجانب الأخر، يأمل الضيوف خلال مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، أن يحققوا نتيجة إيجابية خلال اللقاء، من أجل تعديل أوضاعهم بجدول ترتيب البطولة .

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس
ومن المقرر أن تنطلق منافسات اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدًا الأربعاء، في العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس
وتذاع مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس عبر قناة bein sports HD3 التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس
ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد ضد ليجانيس بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : تيبوا كورتوا .
خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .
خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد .

قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين
تدخل كتيبة الفرنسي زين الدني زيدان مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس وهم بالمركز السادس بجدول الترتيب وبرصيد 18 نقطة ، بفارق نقطة وحيدة عن البرسا صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر غرناطة برصيد 20 نقطة والذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل ليجانيس يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ضد ليجانس ريال مدريد اليوم ريال مدريد

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعة و 7 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في دوري أبطال أوروبا بث مباشر beIN SPORT

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري الاسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

12:18 ص

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status