موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأربعاء 30/10/2019 في الدوري الاسباني Real Madrid

يواجه نادي ريال مدريد نظيره ليجانيس ملعب سانتياجو بيرنابيو لاستضافة المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.





ويدخل ريال مدريد ضد ليجانيس بهدف الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل مواصلة لعبة الكراسي الموسيقية حول صدارة جدول ترتيب الليجا، في إطار سعيه لملاحقة غريمه التاريخي برشلونة .





وعلى الجانب الأخر، يأمل الضيوف خلال مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، أن يحققوا نتيجة إيجابية خلال اللقاء، من أجل تعديل أوضاعهم بجدول ترتيب البطولة .





موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المقرر أن تنطلق منافسات اللقاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدًا الأربعاء، في العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس عبر قناة bein sports HD3 التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني.





التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد ضد ليجانيس بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : تيبوا كورتوا .

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد .





قبل مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

تدخل كتيبة الفرنسي زين الدني زيدان مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس وهم بالمركز السادس بجدول الترتيب وبرصيد 18 نقطة ، بفارق نقطة وحيدة عن البرسا صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر غرناطة برصيد 20 نقطة والذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل ليجانيس يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط .