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تركي آل الشيخ يُجيب: هل شراء الأسيوطي عنادًا في الأهلي؟

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
حسن شحاتة
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أوضح المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن الأسباب الحقيقة لشراء نادي الأسيوطي وتحويله إلى بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "كنت أسعى للحصول على نادي أوروبي ولكني وجدت أنه سيحتاج لشهور من أجل الفحوصات والتصريحات والتجهيزات الخاصة به، بالإضافة إلا أنني وجت سوق خصب كرويًا يمكن من خلال إخراج مليون محمد صلاح جديد".

وأضاف تركي آل الشيخ: "محمود الأسيوطي رئيس النادي كان في النمسا وقت تواجدي هناك، وأنهينا الأمور سويًا وأتعرفت حينها على محمد العاصي وجهزنا الفريق في 20 يوم".

وتابع: "لم يكن شراء الأسيوطي عنادًا في الأهلي، ولكني أدمنت برنامج "Wild Card" الخاص باكتشاف اللاعبين وتدريبهم، وكنت بدأت دراسة تدريب كرة القدم، وتحضير الماجستير في إدارة كرة القدم لمناقشتها في إسبانيا.
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كرة القدم تركي آل الشيخ أخبار تركي أل الشيخ

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