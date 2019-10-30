مراد وهبة: العقاد أحرج الإسلام بهذا الوصف (فيديو)

أعرب الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، عن رفضه لوصف الدكتور العقاد التفكير بأنه فريضة إسلامية، مشيرا إلى أن التفكير فريضة إنسانية، وليست حكرا على الإسلام، معتبرًا أن العقاد قد أحرج الإسلام بهذا الوصف.





وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرًا" المذاع عبر فضائية ""، مساء الثلاثاء، إلى أن الأصولية الدينية انتشرت في الدول الغائبة عنها العلمانية، خاصة في آسيا وأفريقيا، مضيفا أن النخبة في الشرق الأوسط انزلقت نحو فكرة وهمية، وهى أن الفلسفة نشأت في أفريقيا، واليونان سرقوا الفلسفة، حيث قبلت النخبة أن تقول أن سقراط وأفلاطون وإرسطو "حرامية".



