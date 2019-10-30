خاص.. المحمدي يعود لتشكيل استون فيلا و تريزيجه أساسيا أمام ولفرهامبتون بكأس الرابطة

يواجه اليوم الأربعاء نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره فريق والفرهامبتون ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





انفرد "الفجر الرياضي" بمشاركة لاعبا منتخبنا الوطني





وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره عودة لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن الفترة الماضية بالإضافة لمشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه امام والفرهامبتون.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمى: جيد ستير





خط الدفاع: أحمد المحمدي – إزيري كونشا – كورتني هوس – تايلور.





الوسط: دوجلاس لويز – كونور هاورهاني – هنري لانسبوري.





الهجوم: أنور الغازي – كينان ديفيز – تريزيجيه.





تعرف علي موعد مباراة استون فيلا ضد ولفرهامبتون





ومن المقرر أن تقام المباراة بين استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره فريق والفرهامبتون يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر الأربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الواحدة الأربع صباح يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة الأربع مساءا بتوقيت دولة المغرب.





يذكر أن نادي استون فيلا استطاع الصعود لدور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد تخطي عقبة نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور التمهيدي من عمر البطولة بينما صعد نادي والفرهامبتون الي هذا الدور بعد تخطي عقبة نادي ريدينج بركلات الترجيح.