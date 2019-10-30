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تسريب صوتي بين أردوغان ونجله يكشف فساد عائلة الرئيس التركي (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، تسريبًا صوتيًا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله، حيث يفضح فساد العائلة، وتدخل "أردوغان" في شؤون القضاء التركي.

حيث قال نجل أردوغان، خلال التسريب الصوتي، لـ والده: "لا أعلم ما إذا كان يمكنني الحديث الآن أم لا"، متسائلًا: "متى ستأتي يا أبي؟".

في حين رد الرئيس التركي: "سوف أنظر في الأمر، أنا الآن أعمل على تنظيم جدول أعمالي وبرنامجي الخاص بالغد، ان استطعت تنظيم جدول أعمالي الغد".

ورد "نجله": "يا أبي لا بد من القيام بعملية وحملة ضد رجال الأمن والنيابة العامة في أسرع وقت ممكن، لا بد القيام بحملة ضد النيابة العامة، وكبار جماعة فتح الله جولن".

وحذره أردوغان، قائلًا: "يا ابني لا تخلط الأمور ولا تتحدث في مثل تلك الأشياء في الهاتف، توقف عنها الآن".
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الكلمات المفتاحية

رجب طيب أردوغان تركيا الرئيس التركي أردوغان

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