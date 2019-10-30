Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي آل الشيخ يعرض المساعدة على مشجع الأهلي المصاب (صورة)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
السيد علي
Advertisements
عرض تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المساعدة على مشجع النادي الأهلي محمد سمير الشهير بـ"حماصة"، والذي كان قد تعرضه لحادث أليم تسبب في بترم قدميه، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر.

وقام تركي آل الشيخ بمشاركة صورة لحماصة مع جهاز الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب عليها :"لو في ايدي اساعد في حاجه انا جاهز".


لاعبو الاهلي يحتفلوا بحماصة 

وكرّم لاعبو النادي الأهلي مُشجع الفريق محمد سمير الشهير بـ"حماصة" بعد تعرضه لحادث أليم تسبب في بترم قدميه، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر.

وأهدوا لاعبو الأهلي حماصة قميص العملاق الأحمر والتقطوا معه الصور التذكارية في محاولة لرفع حالته المعنوية بعد الحادث الذي تعرض له.

فيما قام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمصافحة المشجع والتقط معه الصور التذكارية وعمل على الشد من أزره، ووعده بأن يواصل الأهلي العمل بقوة من أجل مواصلة الانتصارات محلياً وقارياً لإسعاده مع كل جماهير الأهلي.

وقبل بداية المران صافح "حماصة" لاعبي الأهلي قبل أن يحصل على قميص الفريق الذي قدمه نيابة عن كل أفراد الفريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

تركي آل الشيخ يطمئن على الخطيب 

وكان آل الشيخ قد أرسل اليوم الثلاثاء وفدًا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

الخطيب يصدر بيان لشكر تركي آل الشيخ

وقام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم الشكر، لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقام آل الشيخ بإرسال وفد بـ"الورود" لمنزل محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل.

وعبر الخطيب عن امتنانه وشكره لرئيس الهيئة الرياضة سابقا بالمملكة العربية السعودية، لإهتمامه بصحته وبإرساله لوفد من الأشقاء للإطمئنان عليه.

وقال الخطيب عبر تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أثمن وبكل تقدير ما أفاض به آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي". 

وواصل "هذا يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية".

تركي آل الشيخ يعرض المساعدة على مشجع الأهلي المصاب (صورة)
تركي آل الشيخ يعرض المساعدة على مشجع الأهلي المصاب (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب كرة القدم تركي آل الشيخ الكف الأزرق الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 11 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 16 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 3 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 7 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهلاوي يحصل على المركز الرابع ببطولة الألعاب الالكترونية (صور)

أبوتريكة يطالب الأهلي بفتح حساب بنكي للجماهير لرد تبرعات تركي آل الشيخ (صور)

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن حسام البدري

الموسيقار صلاح الشرنوبي ينضم إلى رابطة مشجعي نادي بيراميدز (صور)

أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب تركي آل الشيخ من مصر

تركي آل الشيخ يواصل دوره الإنساني ويتبرع للأهلاوي محمد محمود (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

12:18 ص

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status