تركي آل الشيخ يعرض المساعدة على مشجع الأهلي المصاب (صورة)

وقام تركي آل الشيخ بمشاركة صورة لحماصة مع جهاز الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب عليها :" لو في ايدي اساعد في حاجه انا جاهز".

لاعبو الاهلي يحتفلوا بحماصة

وكرّم لاعبو النادي الأهلي مُشجع الفريق محمد سمير الشهير بـ"حماصة" بعد تعرضه لحادث أليم تسبب في بترم قدميه، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر.





و أهدوا لاعبو الأهلي حماصة قميص العملاق الأحمر والتقطوا معه الصور التذكارية في محاولة لرفع حالته المعنوية بعد الحادث الذي تعرض له.





فيما قام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمصافحة المشجع والتقط معه الصور التذكارية وعمل على الشد من أزره، ووعده بأن يواصل الأهلي العمل بقوة من أجل مواصلة الانتصارات محلياً وقارياً لإسعاده مع كل جماهير الأهلي.





وقبل بداية المران صافح "حماصة" لاعبي الأهلي قبل أن يحصل على قميص الفريق الذي قدمه نيابة عن كل أفراد الفريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.





تركي آل الشيخ يطمئن على الخطيب





وكان آل الشيخ قد أرسل اليوم الثلاثاء وفدًا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.

الخطيب يصدر بيان لشكر تركي آل الشيخ

