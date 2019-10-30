تصريحات مثيرة لشقيق ضحية التذكرة.. أبرز ما فاتك في التوك شو الثلاثاء 29-10-2019

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





ارتفاع حالات الوفاة جراء حادث قطار الأقصر إلى 5 أشخاص (فيديو)

قال الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفى الأقصر الدولي، إن المستشفى تلقت خبر حادث اصطدام سيارة بأحد القطارات بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، ووصل المستشفى في البداية 4 جثث هامدة، و5 إصابات، كان من بينهم حالة خطيرة دخلت العناية المركزة عند وصولها المستشفى على الفور، وتم اعداد الإسعافات اللازمة لها، ونقل الدم ولكن توفيت بعد دخولها العناية بساعة ونصف بالتحديد.





وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماعه مع نظيره الألماني

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ناقش مع نظيره الألماني العديد من الملفات الهامة في المنطقة، متابعًا: "تباحثنا القضايا الإقليمية، وتناولنا القضية الفلسطينية".





آخر ما قاله ضحية "التذكرة القاتلة" للكمسري قبل قفزه من القطار

كشف تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية قطار الإسكندرية، آخر ما قاله شقيقه قبل إجبار الكمسري له على النزول من القطار أثناء تحركه لعدم وجود تذكرة معه، قائلًا: "شقيقي قاله هي البلد مفيهاش رحمة ولا إنسانية، اتقوا الله، هي البلد مفيهاش حد جدع".





باحث: قرار تملك 10 أفدنة بسيناء "ضرب صفقة القرن في مقتل"

ووصف قرار تملك المصريين 10 أفدنة في سيناء بأنه صفقة العمر للمواطن ويضرب ما تردد عن "صفقة القرن" في مقتل، مشيًرا إلى أن القرار يعلن بشكل صريح سيناء للمصريين، منتقًدا عدم التركيز على هذه الأخبار، والتركز على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل والتريند.





أول تحرك من وزير النقل في واقعة تحرك قطار بدون سائق

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أمر بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في واقعة قطار شبين القناطر.





بالفيديو.. مصاب حادث قطار الغربية يشكف مفاجآت عن ضحية التذكرة

قال الشاب أحمد سمير، المصاب الذي أجبر على القفز من القطار في حادث قطار الغربية، إنه كان يحمل بيده حقيبته وبها البضائع التي يقوم ببيعها في القطار، وأبلغ الكمسري أنه لم يبيع بجنيه واحد حتى الآن، معقبًا: "أنا كنت قلقان وأنا قاعد، وكان صحبي الله يرحمه واقف فوقي، وكان بيقول هو القطر دام فيهوش رجولة ولا إيه ياجدعان".





"الأرصاد" تُحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على هذه المناطق

وأشار "شاهين"، إلى أن انخفاض درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل هو السمة الأساسية خلال الفترة القادمة، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الأيام القادمة، والذي يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية التي تصل لحد الضباب على بعض المناطق.





شقيقا ضحية قطار الإسكندرية يكشفا تفاصيل حوار وزير النقل معهم

وأشار، خلال تقرير خاص ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم لم يكونوا يعلموا أن شقيقه سيستقل القطار، معربا عن سعادته بزيارة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قائلا: "ده مش وزير ده حد جدع ابن بلد، وقالنا أنا معاكم قلبا وقالبا، وهجيب حق ابنكم، ولو هتقوموا محامي هدفع التكلفة من حسابي الشخصي".





شقيق ضحية الكمسري عن وزير النقل: "أنا مش بطبل دا جدع جدًا" (فيديو)

وأضاف: "أنا مش بطبل لحد، دا مش وزير، دا حد محترم وابن بلد وراجل جدع، اتكلم معايا باحترام وفي كل حاجة، ووعدني بالعمل على تسريع إجراءات التقاضي".





خبر سار.. الإعلان عن علاوة جديدة لهذه الفئة (فيديو)