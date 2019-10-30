حازم إمام: بوطيب لا يرتقي لارتداء قميص الزمالك.. وكاسونجو أفضل

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق، على ضرورة عودة اللاعب كاسونجو كابونجو، مهاجم نادى الزمالك الى صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال حازم إمام عبر تصريحات تليفزيونية، إن تواجد كاسونجو بجوار مصطفى محمد فى هجوم الزمالك سيحدث فارق كبير مع الفريق، علي مستوي الهجوم، وسيزيد من المعدل التهديفي.

وواصل نجم الزمالك حديثه:" أن تواجد كاسونجو على حساب خالد بوطيب أفضل لمصلحة الفريق،حيث أكد إمام أن اللاعب المغربي لا يرتقي للعب في الزمالك، وبالتالى إن عودة كاسونجو مهمة جداً للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يصل كاسونجو للانضمام إلى تدريبات الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لحين حسم مصيرهفي انتقالات يناير القادمة.

وكان كاسونجو قد فسخ عقد إعارته فى صفوف الوداد المغربى وأصبح حاليا على ذمة نادى الزمالك رسميا، بعد خطأ إداري في الفريق المغربي كلف اللاعب عدم قيده في القائمة الخاصة بالفريق خلال الموسم الحالي.