حازم إمام: بوطيب لا يرتقي لارتداء قميص الزمالك.. وكاسونجو أفضل
أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك الأسبق، على ضرورة
عودة اللاعب كاسونجو كابونجو، مهاجم نادى الزمالك الى صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ومن المقرر أن يصل كاسونجو للانضمام إلى تدريبات الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لحين حسم مصيرهفي انتقالات يناير القادمة.
وكان كاسونجو قد فسخ عقد إعارته فى صفوف الوداد المغربى وأصبح حاليا على ذمة نادى الزمالك رسميا، بعد خطأ إداري في الفريق المغربي كلف اللاعب عدم قيده في القائمة الخاصة بالفريق خلال الموسم الحالي.