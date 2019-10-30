أحمد فتحي: هذه أسوء لحظة في مسيرتي الكروية



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أشارك في مركز الظهير الأيمن، وفي الإسماعيلي شاركت في مركز خط الوسط "الديفندر".



وتابع :"مع مرور الوقت شاركت في مركز الظهير الأيمن، ومريت بأزمة بأنني أؤدي بشكل جيد وكان هناك أخطاء تحدث مني إلى أن تعلمت كل شئ فيه حتى نافست مع محمد أبو تريكة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا وحصلت من خلاله على ثالث أفضل لاعب في القارة".



وواصل :"انتقلت للإسماعيلي قادما من بنها بـ20 كرة وطقم تي شيرتات لفريق بنها".



وزاد :"أصعب موقف حدث في حياتي في كأس العالم عندما ارتطمت الكرة بي ودخلت المرمى، وحزنت جدًأ لأنني كنت أتمنى أن نتخطى الدور الأول، خاصة وأن المباراة أمام روسيا كنا نخوضها بشكل جيد للغاية لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".



وأشار :"في مباراة أوروجواي ظهرت بمستوى جيد للغاية، وفي الثاني أمام روسيا قدمت أداءًا جيدًا أمام روسيا حتى ارتطام الكرة بي ودخلت شباك محمد الشناوي".



وزاد :"عقب مباراة الزمالك رينيه فايلر تحدث معي وأبلغني بأنني سأكون خارج حساباته في المباراة المقبلة أمام سموحة، وأبلغني أيضًا بارتكابي خطأ ما في المباراة".



وأشار :"أفضل مدير فني تدربت معه هو الكابتن حسن شحاته فشاركت معه في بطولة إفريقيا للشباب وتوجنا باللقب".



كشف أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه لم يشارك في بداية مسيرته الكروية في مركز الظهير الأيمن ونجح من خلالها في المنافسة على الأفضل في إفريقيا.