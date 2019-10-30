أهداف مواجهة- برشلونة 5 × 1 بلد الوليد

حقق برشلونة فوز عريض علي فريق بلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسبانى بخماسية مقابل هدف، في لقاء أقيم علي ملعب كامب نو تحت قيادة الحكم خافيير روخاس.





برشلونة يفوز بخماسية علي بلد الوليد بالدوري الإسباني





تصدر برشلونة بطولة الدوري الإسبانى بعد الفوز علي بلد الوليد علي ملعب كامب نو بخماسية كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وصنع هدفين، بينما سجل كل من المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت هدف و التشيلي فيدال هدف و المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز هدف، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو.





ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني





إرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 22 من 10 مباريات خاضها الفريق بالدوري الإسبانى، بينما تأجل لقاء للبارسا أمام ريال مدريد، بينما بلد الوليد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها الفريق.



