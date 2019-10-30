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شاهد.. فيديو جديد يوثق جرائم "أردوغان" وتعذيب قواته للسوريين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرضت الإعلامية ريهام إبراهيم، فيديو جديد يوثق جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعذيب القوات التركية للمواطنين السوريين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء: تعذيب وضرب الجيش التركي للمواطنين السوريين المدنيين من الشباب والأطفال".

وعلقت الإعلامي على المشاهد الصادمة قائلة: "أردوغان يستبح دم الأبرياء"، مشيرة إلى أن المعارضة التركية أدانت انتهاكات الجيش التركي في سوريا.
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الكلمات المفتاحية

تركيا القوات التركية أردوغان

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