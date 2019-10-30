Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
حسن شحاتة
Advertisements
كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن سبب أزمته مع الأهلي، وهدفه من الرئاسة الشرفية للفريق.
وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "كان هدفي من الرئاسة الشرفية للنادي، هو خدمة الرياضة العربية كرئيس هيئة رياضة سعودي، بالإضافة لعمل مشروع إستثماري".
وفي سياق متصل، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن سبب بداية الأزمة مع الأهلي قائلاً: "المشكلة كان سببها دخول أطراف كثيرة في الموضوع، ورغم تحذيري من خوض التجربة في البداية إلا أنني خضت التجربة، ولكني عرفت أنه كان من الأفضل أن أسمع لهذه التحذيرات وعدم الخوض في التجربة".
وأضاف: "كان يتم مهاجمتي في أمور معينة ولا يتم الدفاع عني، خاصة أنني كنت جديد على السوق المصرية فكيف لي أن أعرف من هو صلاح محسن أو محمد الشناوي، فاللاعب الذي كان يتم أقتراحه علي كنت أوافق على جلبه".
واختتم: "ولكن ما ضايقني هو عدم دفاع إدارة النادي عني، وعدم تصريحهم بالأمور المتفق عليها فيما بينهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجم الجماهير تركي آل الشيخ

أخبار تهمك

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 11 ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 54 دقيقة

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ ساعة و 10 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتنازل عن كافة القضايا ضد جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للزمالك

تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للزمالك

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور على اعتذار تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للزمالك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية لـ"الأهلي"

عضو الأهلي يعلق على رحيل "آل الشيخ"

تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

12:18 ص

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status