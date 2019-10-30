تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية، خلال حديثه في برنامج "نجم الجماهير"، عن سبب أزمته مع الأهلي، وهدفه من الرئاسة الشرفية للفريق.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "كان هدفي من الرئاسة الشرفية للنادي، هو خدمة الرياضة العربية كرئيس هيئة رياضة سعودي، بالإضافة لعمل مشروع إستثماري".

وفي سياق متصل، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن سبب بداية الأزمة مع الأهلي قائلاً: "المشكلة كان سببها دخول أطراف كثيرة في الموضوع، ورغم تحذيري من خوض التجربة في البداية إلا أنني خضت التجربة، ولكني عرفت أنه كان من الأفضل أن أسمع لهذه التحذيرات وعدم الخوض في التجربة".

وأضاف: "كان يتم مهاجمتي في أمور معينة ولا يتم الدفاع عني، خاصة أنني كنت جديد على السوق المصرية فكيف لي أن أعرف من هو صلاح محسن أو محمد الشناوي، فاللاعب الذي كان يتم أقتراحه علي كنت أوافق على جلبه".

واختتم: "ولكن ما ضايقني هو عدم دفاع إدارة النادي عني، وعدم تصريحهم بالأمور المتفق عليها فيما بينهم".