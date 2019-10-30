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هجوم شديد من مبروك عطية على ركاب قطار ضحية التذكرة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:19 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الرسول أمرنا بالرحمة وقال "ارحموا تُرحموا"، مشيرًا أن 99% من الناس يفهمون الرحمة بشكل خاطىء، معلقا: "الرحمة مش يعني تعالي اشرب، وخد فلوس".

وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن من أراد الرحمة من الله فليتسم بها، ويرحم الناس، موضحا أن أصحاب اليمين ليسوا من يأكلون بأيديهم اليمين، وإنما هم من تواصوا بالرحمة فيما بينهم.

وعن واقعة "تذكرة القطار"، انتقد "عطية"، عدم تدخل ركاب عربة القطار في المشادة بين الكمسري والشابين، معلقا: "غاويين فُرجة، جايين يصوروا ويتفرجوا.. دي خيبة، إحنا الدين بتاعنا مش دين فرجة".
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واقعة القطار مبروك عطية ضحية التذكرة أخبار مصر

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