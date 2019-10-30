جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز برشلونة على بلد الوليد اليوم الثلاثاء

انتهت اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر جزء من منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بمباراتين فقط لعبت اليوم ضمن منافسات الجولة.





أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتعتبر أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني اليوم هي مباراة برشلونة وبلد الوليد.





وتستكمل غدا الأربعاء 30 أكتوبر وبعد غدا الخميس باقي مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم

أتلتيكو مدريد × ألافيس

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

برشلونة × بلد الوليد

فيما انتهت هذه المباراة بفوز برشلونة على بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف.





ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم كالآتي:

1- برشلونة 22 نقطة

2- غرناطه 20 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

4- ريال سوسييداد 19 نقطة

5- إشبيلية 19 نقطة

6- ريال مدريد 18 بنقطة

7- فياريال 17 نقطة

8- أوساسونا 14 نقطة

9- بلد الوليد 14 نقطة

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة

11- خيتافي 13 نقطة

12- فالنسيا 13 نقطة

13- ألافيس 12 نقطة

14- ليفانتي 11 نقطة

15- مايوركا 10 نقاط

16- إيبار 9 نقاط

17- سيلتا فيجو 9 نقاط

18- ريال بيتيس 9 نقاط

19- إسبانيول 9 نقاط

20- ليجانيس 5 نقاط