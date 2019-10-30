تطوير العشوائيات: 40% من المدن في مصر غير مخططة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم أنفقوا حوالي 22 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة، وسيصلوا إلى 31 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أن المستهدف 31 مليار جنيه، معلقًا: "بس مش مهم".





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد 350 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير المخططة؛ في الشوراع، والطرق، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي وغيرها في المدن.



