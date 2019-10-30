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تطوير العشوائيات: 40% من المدن في مصر غير مخططة (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم أنفقوا حوالي 22 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة، وسيصلوا إلى 31 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أن المستهدف 31 مليار جنيه، معلقًا: "بس مش مهم".

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد 350 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير المخططة؛ في الشوراع، والطرق، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي وغيرها في المدن.

وأشار إلى أن 40% من مسطح المدن والعمران في مصر غير مخطط؛ أي يساوي من 152 ألف فدان لـ 160 ألف فدان غير مخطط، موضحًا أنهم سيعملون على تطوير العشوائيات غير الآمنة في العشر سنوات المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

خالد صلاح تطوير العشوائيات أخبار مصر

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