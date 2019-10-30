بصورة من أمام الكعبة.. إسراء عبد الفتاح تزف خبر حملها لمتابعيها





إسراء عبد الفتاح تفصح عن خبر حملها



إسراء عبد الفتاح تتلقى التهاني



تكتمها على خبر حملها



زواج إسراء عبد الفتاح من حمدي الميرغني



شاركت نجمة مسرح مصر، الممثلة إسراء عبد الفتاح متابعيها، صورة جديدة لها من أمام الكعبة المشرفة، وظهرت بملابس واسعة.وفاجأت إسراء متابعيها، وأعلنت عن خبر حملها من الممثل حمدي الميرغني، وهو نجم مسرح مصر.وبدت على إسراء في الصورة علامات الحمل، ويبدو أنها في الشهور الأخيرة منه.وأرفقت إسراء الصورة بكلمات من القلب قائلة: اللهم اعيذ ما في مي بكلماتك التامة و من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة، اللهم حسن خلقه و خُلقه و سهل حمله و مخرجه و اجعله قرة عين لي و لوالده و اجعله من عبادك الصالحين".وإنهالت على إسراء التعليقات من قبل متابعيها، الذين حرصوا على كتابة الدعوات لها متمنيين أن تقوم بالسلامة وتضع مولودها قريبًا.وكانت بعض المصادر الصحفية، قد أشارت منذ فترة أن إسراء عبد الفتاح، تكتمت على خبر حملها منذ الشهور الأولى، ولكنها أفصحت عنه عندما اقترب موعد ولادتها.جدير بالذكر أن إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني، قد احتفلا بزفافهما في عام 2017، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة كللها الميرغني بطلب زواجه منها، وسط فرحة شديدة من محبيهما.