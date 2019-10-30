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أحمد فتحي يداعب جماهير الأهلي بهذا التصريح

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
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أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقيه عرضا من نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أبلغ مسئولو النادي رغبته بالبقاء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تلقيت عقد من نادي بيراميدز وأنا رفضت الرحيل عن النادي في الوقت الحالي".

وتابع :"أبلغت النادي برغبتي في البقاء، رغم أن العرض من بيراميدز كان كبير لي وللنادي".

وواصل :"أنا موقع على عقد مع النادي، وطالما هو يحتاجني فأنا متواجد فيه".

وأشار :"الأهلي يملك جمهور قوي للغاية ويحب النادي ومختلف عن أي جمهور أخر".

وأردف :"لا يوجد أي خلافات بين لاعبي الأهلي والزمالك، وعندما نرتدي قميص منتخب مصر نلعب من أجل بلدنا".

وواصل :"الكابتن محمود الخطيب تشعر بأنه مختلف، ولو شارك معنا سيكون رائعا في المباريات".

واستطرد :"أنا لا أحب المشاكل ولكن هي تصدر لي، ولا أثير أي مشكلة، وأنا أحب الهدوء وأرغب دائما في التدريبات".
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم بيراميدز الاهلي احمد فتحي

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