أحمد فتحي يداعب جماهير الأهلي بهذا التصريح



أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقيه عرضا من نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أبلغ مسئولو النادي رغبته بالبقاء.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تلقيت عقد من نادي بيراميدز وأنا رفضت الرحيل عن النادي في الوقت الحالي".



وتابع :"أبلغت النادي برغبتي في البقاء، رغم أن العرض من بيراميدز كان كبير لي وللنادي".



وواصل :"أنا موقع على عقد مع النادي، وطالما هو يحتاجني فأنا متواجد فيه".



وأشار :"الأهلي يملك جمهور قوي للغاية ويحب النادي ومختلف عن أي جمهور أخر".



وأردف :"لا يوجد أي خلافات بين لاعبي الأهلي والزمالك، وعندما نرتدي قميص منتخب مصر نلعب من أجل بلدنا".



وواصل :"الكابتن محمود الخطيب تشعر بأنه مختلف، ولو شارك معنا سيكون رائعا في المباريات".



واستطرد :"أنا لا أحب المشاكل ولكن هي تصدر لي، ولا أثير أي مشكلة، وأنا أحب الهدوء وأرغب دائما في التدريبات".

