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أحمد فتحي يداعب جماهير الأهلي بهذا التصريح
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
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علي نبوي
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أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقيه عرضا من نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أبلغ مسئولو النادي رغبته بالبقاء.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"تلقيت عقد من نادي بيراميدز وأنا رفضت الرحيل عن النادي في الوقت الحالي".
وتابع :"أبلغت النادي برغبتي في البقاء، رغم أن العرض من بيراميدز كان كبير لي وللنادي".
وواصل :"أنا موقع على عقد مع النادي، وطالما هو يحتاجني فأنا متواجد فيه".
وأشار :"الأهلي يملك جمهور قوي للغاية ويحب النادي ومختلف عن أي جمهور أخر".
وأردف :"لا يوجد أي خلافات بين لاعبي الأهلي والزمالك، وعندما نرتدي قميص منتخب مصر نلعب من أجل بلدنا".
وواصل :"الكابتن محمود الخطيب تشعر بأنه مختلف، ولو شارك معنا سيكون رائعا في المباريات".
واستطرد :"أنا لا أحب المشاكل ولكن هي تصدر لي، ولا أثير أي مشكلة، وأنا أحب الهدوء وأرغب دائما في التدريبات".
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