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"تطوير العشوائيات": إنتاج المواطنين بالأسمرات يُصدر للخارج (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:12 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الإنفاق على المناطق العشوائية يوفر الإنفاق في مؤسسات أخرى بطريقة غير مباشرة مثل الصحة، والتعليم، وغيرها، بالإضافة إلى التطوير العمراني، لافتًا إلى أنهم يوفرون كل شيء للمواطن في المشروعات السكنية الجديدة.

وتابع "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء: "مهما ننفق على تطوير العشوائيات مش بيروح على الأرض، نحن نرتقي بالإنسان بما يستحقه"، مؤكدًا أن الإنسان المصري يستحق أن يعيش في مكان راقي.

وأضاف أن المشروعات التي يقوم بها المواطنين في المصانع بحي الأسمرات تصدر إلى ألمانيا ودول الخارج.
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خالد صلاح تطوير العشوائيات

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