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أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30/10/2019
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، حالة التباين التي بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بقوته ليصبح التغير في أسعار الصرف محدودة جدًا مع ارتفاع سعر العملة المحلية بنحو طفيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا، و
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0761 جنيهًا للشراء 16.1994 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9586 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6562 جنيهًا للشراء 20.8211 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1520 جنيهًا للشراء 16.2791 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7636 جنيهًا للشراء 14.8809 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2865 جنيهًا للشراء 4.3196 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء
دينار كويتي 52.9132 جنيهًا للشراء 53.3366 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء
درهم اماراتى 4.3768 جنيهًا للشراء 4.4108 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
اليوان الصيني 2.2755 جنيهًا للشراء 2.2933 جنيهًا للبيع
متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0761
|
16.1994
|
يورو
|
17.8155
|
17.9586
|
جنيه إسترليني
|
20.6562
|
20.8211
|
فرنك سويسري
|
16.1520
|
16.2791
|
100 ين ياباني
|
14.7636
|
14.8809
|
ريال سعودي
|
4.2865
|
4.3196
|
دينار كويتي
|
52.9132
|
53.3366
|
درهم اماراتي
|
4.3768
|
4.4108
|
اليوان الصيني
|
2.2755
|
2.2933
أداء العملات الأجنبية عالميًا:
تراجعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار فيما استقر أمام الين الياباني عند 108.92 ين.
وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة، حيث سجل الجنيه الإسترليني 1.2888 دولار.
وإستقرت اسعار الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9943 فرنك.
وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 97.682.
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