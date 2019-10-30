أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30/10/2019

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء





واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، حالة التباين التي بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بقوته ليصبح التغير في أسعار الصرف محدودة جدًا مع ارتفاع سعر العملة المحلية بنحو طفيف خلال تعاملات الأسبوع الجاري، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا، و





أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0761 جنيهًا للشراء 16.1994 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9586 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.6562 جنيهًا للشراء 20.8211 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.1520 جنيهًا للشراء 16.2791 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.7636 جنيهًا للشراء 14.8809 جنيهًا للبيع





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

ريال سعودي 4.2865 جنيهًا للشراء 4.3196 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

دينار كويتي 52.9132 جنيهًا للشراء 53.3366 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء

درهم اماراتى 4.3768 جنيهًا للشراء 4.4108 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

اليوان الصيني 2.2755 جنيهًا للشراء 2.2933 جنيهًا للبيع





متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0761 16.1994 يورو 17.8155 17.9586 جنيه إسترليني 20.6562 20.8211 فرنك سويسري 16.1520 16.2791 100 ين ياباني 14.7636 14.8809 ريال سعودي 4.2865 4.3196 دينار كويتي 52.9132 53.3366 درهم اماراتي 4.3768 4.4108 اليوان الصيني 2.2755 2.2933





أداء العملات الأجنبية عالميًا:

تراجعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار فيما استقر أمام الين الياباني عند 108.92 ين.

وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة، حيث سجل الجنيه الإسترليني 1.2888 دولار.

وإستقرت اسعار الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9943 فرنك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 97.682.











