عاجل.. أحمد فتحي: جددت للأهلي على بياض ولاسارتي جهز الفريق جيدًا في إسبانيا



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الموسم الماضي شاركت مع كارتيرون وكانت جيدة للغاية وتعرضت للإصابة أمام الترجي وأحرزت أكثر من هدف وهذه الفترة كانت بالنسبة لي موسم".



وتابع :"الإصابة أبعدتني 5 أشهر ونصف ولكي تعود مرة أخرى محتاج 3 أشهر، ومع لاسارتي لم أشارك لمدة 7 أو 8 مباريات وجلست على الدكة، وكنت مندهش تماما من تصرفاته".



وواصل :"عقب ذلك شاركت أمام الاتحاد السكندري، ووقتها جلست أشهر كاملة لم أشارك ثم لعبت مباراة صن داونز وفوجئت بأن المدرب دفع بي في المباراة بعد إصابة حسام عاشور قبل المباراة".



وزاد :"شاركت في مباراة الإياب في مصر أمام صن داونز، وصنعت الهدف الذي سجله وليد أزارو".



وأشار :"بعد ذلك انتهى الموسم وبدأنا فترة إعداد في إسبانيا ويحسب للاسارتي فترة إعداد جيدة والتي تسببت في وقوف الفريق وظهوره بشكل جيد، وقللت من الإصابات في الفريق".



وأوضح :"حتى الآن نسير بشكل جيد للغاية، ونتمنى أن تستمر طوال الموسم".



وأكد :"أنا في النادي الأهلي إلى أن يتم إبلاغي بأنهم ليسوا في حاجة لخدماتي وفي هذا التوقيت سأدرس الأمر وسأتخذ قراري".



وعن تجديد تعاقده قال :"أبغلت الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأنني أرغب في البقاء داخل النادي ولا يوجد لدي أي نية، وقمت بالتوقيع على العقد دون أن أطلب أي مقابل مادي".



وزاد :"قبل التجديد الأخير مع الأهلي تلقيت عرضا من الشباب السعودي بمقابل مادي 300 ألف دولار في 6 أشهر وطلبت الرحيل بعدما ضمنا التتويج بالدوري".



وأردف :"الكابتن حسام البدري رفض رحيلي واحترمت رغبة النادي وجددت على بياض لمدة موسمين".



قال أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه قام بتجديد تعاقده مع الأهلي في الفترة الأخيرة بدون أن يشترط على النادي المقابل المادي ووقع على عقود التجديد على بياض.