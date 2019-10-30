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عاجل.. تامر حبيب يكشف مفاجأة غير متوقعة في الجزء الثاني من "زي الشمس"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
لوجين سامح
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كشف المؤلف تامر حبيب، عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد.

وقال تامر من خلال لقائه ي برنامج Trending المُذاع عبر فضائية Mbc، : "الجزء الثاني سيختلف كثيرًا عن أحداث الجزء الأول، فهو قصة جديدة وبشخصيات مختلفة تمامًا، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستقر على المخرج وفي خلال الأيام القليلة المقبلة سوف نعلن عنه، ولكن دينا الشربيني ستظل موجودة بالجزء الثاني".

وأشار إلى أن الأحداث ستدور في إطار من الإثارة والتشويق والجريمة كما حدث في الجزء الأول، وسيحمل نفس الأسم لأن طوال الأحداث سوف تكون الحقيقة واضحة زي الشمس". 

مسلسل "زي الشمس"
يُشار إلى أن مسلسل "زي الشمس" عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن يكون حديث شبكات التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض "فريدة" شقيقة المحامية "نور" للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

أبطال الجزء الأول
يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داوود، مريم الخشت، عمر السعيد، أحمد مالك، ليلى عز العرب، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج سامح عبد العزيز. 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين" 
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دينا الشربيني في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذي أنطلق تصويره منذ شهر إلى أن يعرض عام 2020، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة: كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، غادة عادل، نيللي كريم، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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