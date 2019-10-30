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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 30/10/2019.. وتباين في أداء العملة الأمريكية
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
تباين أداء أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لرتفع سعر الشراء بمجموعة محدودة من البنوك الخاصة مع الاستمرار فى التراجع بسعر البيع ، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
خسائر أسعار الدولار خلال شهر أكتوبر
تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
سعر الدولار مقابل الجنيه
استقر سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.07 جنيهًا للشراء، و16.17 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.
تراجعت أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.10 جنيهًا للشراء مقابل 16.20 جنيهًا للبيع، وفي بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
اسعار الدولار فى البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0761
|
16.1994
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.07
|
16.17
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫10
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.09
|
16.19
أسعار الدولار عالميًا:
تراجعت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.1111 دولار فيما استقر أمام الين الياباني عند 108.92 ين.
وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة، حيث سجل الجنيه الإسترليني 1.2888 دولار.
وإستقرت اسعار الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9943 فرنك.
وهبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 97.682.
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