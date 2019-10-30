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أستاذ بجامعة القاهرة: المصري على مدار تاريخه مفخرة للمجتمع الدولي (فيديو)
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
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أمنية فوزي
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تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن تمويل المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات، مؤكدًا أن الخسارة الحقيقية هي خسارة البشر، وأن تطوير العشوائيات بمثابة إعادة بناء الإنسان المصري.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة قامت بإعادة اقتصادها وبنيتها الأساسية في الفترة الماضية، وكان من الطبيعي أن تقوم بإعادة بناء الإنسان.
وأشار إلى أن المواطن المصري على مدار تاريخه مفخرة للمجتمع الدولي، ولا يجب أن يصور بما لايليق به في العشوائيات، معلقًا: "سمعة مصر تسحق أن الكل يتحرك لإحيائها وتطويرها وتغيير سلوكيات المصريين".
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