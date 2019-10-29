الأوضاع تتدهور مع نجم برشلونة





شهدت الفترة الأخيرة تدهور كبير في أوضاع نجم نادي برشلونة الإسباني داخل جدران الفريق لعدة أسباب مختلفة.





الأوضاع تسوء مع أومتيتي





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أوضاع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة بدأت تسوء بشكل كبير.





سب سوء أوضاع أومتيتي





وأشارت الصحيفة أن السبب وراء تدهور أوضاع أومتيتي في برشلونة هو أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.





خطر الرحيل يواجه أومتيتي





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيبدأ في التفكري في بيع أومتيتي خلال الفترة القادمة بسبب كثرة إصاباته للتعاقد مع مدافع أخر بعد ذلك.





ولازال يتبقى في عقد أومتيتي مع نادي برشلونة أربع مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2024.





بديل أومتيتي في برشلونة





كما ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع رودريجو كايو مدافع نادي فلامنجو البرازيلي في يناير القادم ليكون بديل أومتيتي في الفريق.





مشاركات أومتيتي مع برشلونة هذا الموسم





وقد شارك صامويل أومتيتي في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



