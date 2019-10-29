Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأوضاع تتدهور مع نجم برشلونة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:53 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
Advertisements

شهدت الفترة الأخيرة تدهور كبير في أوضاع نجم نادي برشلونة الإسباني داخل جدران الفريق لعدة أسباب مختلفة.

الأوضاع تسوء مع أومتيتي

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أوضاع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة بدأت تسوء بشكل كبير.

سب سوء أوضاع أومتيتي

وأشارت الصحيفة أن السبب وراء تدهور أوضاع أومتيتي في برشلونة هو أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.

خطر الرحيل يواجه أومتيتي

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيبدأ في التفكري في بيع أومتيتي خلال الفترة القادمة بسبب كثرة إصاباته للتعاقد مع مدافع أخر بعد ذلك.

ولازال يتبقى في عقد أومتيتي مع نادي برشلونة أربع مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2024.

بديل أومتيتي في برشلونة

كما ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع رودريجو كايو مدافع نادي فلامنجو البرازيلي في يناير القادم ليكون بديل أومتيتي في الفريق.

مشاركات أومتيتي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك صامويل أومتيتي في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة اومتيتي اخبار برشلونة

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ ساعتين

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 10 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

كاسترو بديل أومتيتي في برشلونة

دي ليخت يتسبب في رحيل نجم برشلونة

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 14 مارس.. البرسا يخشي هذا الثنائي بدوري الأبطال

انتهاء موسم أومتيتي مع برشلونة

نجم برشاونة يؤكد بقاءه في صفوف الفريق

نجم برشلونة بديل نيمار في باريس سان جيرمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

10:44 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status