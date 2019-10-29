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عاجل.. "الكونجرس" يوافق على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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مجلس النواب الأمريكى
مجلس النواب الأمريكى
حلمي رمضان
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن مجلس النواب الأمريكي، يوافق بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.

هذا وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.


وبعد ذلك توصلت الولايات المتحدة، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، إلى اتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.


وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الأمريكي قانون عقوبات تركيا انقره

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