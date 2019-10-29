عاجل.. تركي آل الشيخ يكشف سبب مساندته للخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي، عن سبب تفضيل لإدارة محمود الخطيب بدلاً من إدارة محمود طاهر، خلال الإنتخابات التي أُجريت لرئاسة النادي الأهلي.





وقال تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج "نجم الجماهير" المذاع عبر برنامج الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "بدايتي مع النادي الأهلي كانت ممتازة رغم أن الإدارة السابقة المرشحة مع الإدارة الحالية للخطيب، قدمت لي عروض أفضل، ولكنني فضلت الإدارة الحالية، بسبب الخطيب".





وأضاف: هناك العديد من الأسباب الأخرى التي جعلتني أفضل إدارة الخطيب، ويأتي على رأسها رأي صديقي حماده إسماعيل، الذي شكر كثيرًا في طريقة تعامل مجلس إدارة الخطيب".





واختتم: "الأمور سارت سريعًا، حتى وصلت إلى رئيس شرفي للنادي، ثم كان هدفي مشروع استثماري يستفيد منه الجانبين".





وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تنازله عن كافة القضايا التي اتخذت ضد عدد من جماهير النادي الأهلي.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي".



