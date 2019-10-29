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كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي يهزم ساوثهامبتون بثلاثية وإيفرتون يطيح بواتفورد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وسجل سيرجو اجويرو ثنائية للسيتي في شباك ساوثهامبتون، واحرز نيكولاس اوتاميندي هدف عن طريق رأسية رائعة، وقلص ستيفنز النتيجة بالهدف الوحيد في الشوط الثاني الساوث.


وصعد أيضاً فريق إيفرتون على حساب فريق واتفورد بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك.


وفاز فريق ليستر سيتي على بورتون البيون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.


وسيلتقي فريق ليفربول ضد فريق أرسنال مساء الأربعاء على ملعب الانفيلد في إطار منافسات نفس الدور، بينما يستضيف فريق تشيلسي منافسه فريق مانشستر يونايتد أيضاً.

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