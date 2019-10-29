الطالع الفلكي الأربِعَاء 30/10/2019..عَشِيَّة هَالوُيين!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 20 بَابَة قبطى ، 30 تِشْرين أوَّل رُومى، 2 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بِتِلعَبُو رياضة ؟ بِتِلعبُو إيه؟) - كُنّا عاملين فريئ فالجامعة كُنّا بنلعب صَلَّح.(أحمد راتب من مسحريّة سُك على بناتك-1980)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العقرب إقتران الزّهرة فى العقرب - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين عطارد والزهرة فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثانية عشرة و 5 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





عطارد يرمز للمهارات الكلامية والعمليات المنطقية والزهرة ترمز لأمور العاطفة ، وعليه فأسلوبك الكلامى فى التواصل مع فتاة ترغب فى الزواج منها يكون راقياً بمفردات مُنمّقَة تليق بِمركزك وبريتسيجك، لأن المرّيخ يحكم برج العقرب فبالإمكان توظيف إقتران عطارد مع الزهرة فى تصفية مُشاحنات عاطفية بين زوجين بدبلماسية وحُسْن بَيَان ، تنقية الخلافات بين الخصوم خارج قاعات المحاكم بالطرق الوديّة/الزّهرة باستعمال الكلمة الزّين/عطارد ، نزول شخص عن عناده باستعمال كلمات دبلوماسية كنموذج على رشدى بفيلم ألمظ ، كلماتك/عطارد إن وظّفتها فى إعلان غنائى/الزّهرة (قد) تكون ناجعة لترويج منتوجك ، أو التفكير/عطارد فى غلاف جميل/الزهرة لبضاعتك لتبدو شهيّة فى عيون زبونك ، هذا ينسحب على أناقتك فى عيون عروس تطمح للزواج منها أوعودة مُطلّقة لعصمة زوجها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*هالويين إيف ، فى بلاد الغرب

فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية أعياد(21 مارس/أوستارا -الإعتدال الربيعى ،21 يونيو/ليثا-الإنقلاب الصّيفِى ، 21 سبتمبر/مابُون-الإعتدال الخريفى ، 21 ديسمبر/يُولى-الإنقلاب الشّتوى) وأربعة إحتفالات فرعيّة

.((بيلتان ، لوغناساده ، سَامْهَايْن/هالووين ، إمبولك





31 أكتوبر من كل عام هو يوم هالويين والليلة 30 التى تسبقه هى عشيّة/أمسِيَة هذا الإحتفال ،كرنفال الهالويين يأتى بستّة أسابيع قبل الإنقلاب الشتوى ، ليلة الهالويين أوعشيّة الهالويين مُكرّسَة لتذكر الموتى من الأجداد ، القديسين، الشهداء وكل من رحلو عن العالم ولهم ذكرى طيبة فى قلوب الناس ، هى باختصار ليلة التواصل مع الموتى ، لكنّها فى الأصل عيد أو إحتفال يرجع للحضارة السّلتيّة الأيرلنديّة وكان يُسمّى سَامْهَايْن والذى ترجع جذوره لأسكتلنده وهو إحتفال بحصد المحصول مع إتصال بعادات وثنيّة قديمة، هالوين هى كلمة مُشتقة من كلمة هولى- مُقدّس أو الليلة التى تسبق الليالى المُقدّسة ولم يبدأ التوثيق لها إلا فى العام 1556، إختار أنتونى لافاى أحد مُؤسّسى عبادة الشيطان فى الولايات المُتّحدة أهم عيديْن لأتباعه على مدارالعام فى يوميْن هما وول بيرغس ناخت-ليلة وول بيرغس فى الـ 30 من أبريل ، وهالويين 31 من أكتوبر، وكلا اليوميْن يُعتبران ليالى السّحرة والمُشعوذين ورُبّما إختار اليوم كنوع من التحدّى لمُعارضيه.





خلال هذا الإحتفال الذى يُغطى أوروبا وأميريكا الشمالية وكندا يقوم الأطفال بارتداء الملابس الكرنفاليّة المُخيفة والتنقل من منزل لمنزل طارقين الأبواب سائلين صاحب الدار تريك أور تريتينج؟ كتهديد بإلقاء تعويذة شريرة على سكان المنزل أو على ممتلكاتهم إن لم يقم أحدهم بإعطائهم حلوى أو سكاكر، جديرٌ بالذّكر أن اليوم 30 أكتوبر والليلة تحديداً بمشيئة الله تَعَالى تحل الذكرى الـ 45 للماتش الكَوْنِى بين محمّد على كلاى وجورج فورمان فى كِنْشَاسَا زائير من العام 1974 والتى إنتهت بانتصار كلاى فى الجولة الثامنة بالضربة القاضية بعد مُباراة عظيمة بين الغريميْن ، ترجع أهمية هذا اللقاء الرياضى إلى أن كلاى كان يبلغ 32 عاماً من عمره بينما غريمه جورج فورمان 25 عاماً فكانت توقعات فوز فورمان 4 إلى 1 ، بلغت نسبة المُشاهدة فى بثّ تلفزيونى مُباشر واحد مليار مُشاهد على مُستوى العالم و60 ألف مُتفرج فى الملعب وحصدت المُباراة 100 مليون دولار واعتبرت أعظم حدث رياضى فى القرن العشرين وعُرفت بعنوان "القتال" وعنوان دعائى "صَخَب فى الأدغال"، 1 أكتوبر 1975 اللقاء الثالث والأخير بين كلاى وجو فريزر فى مانيللا بالفلبين وانتهى بانتصار كلاى واعتُبر من أفضل اللقاءات الرياضية فى تاريخ الرياضة العالمية وأطلق عليها كلاى إسمها الدعائى "رُعب فى مانيللا" وشاهدها واحد مليار مُشاهد ، لاتَبخل عليه بالفَاتِحَة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة، إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الثور: ليس كل مايلمع ذهباً، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ،لا تلق بنفسك فى علاقة عمل أوعاطفة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الجوزاء: لا تجلس فى إنتظار الفرص بل حاول السّعى وراءها من خلال تقليب أرقام هاتفك وأداء بعض الإتصالات،الحركة بركة.





برج السّرطان: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الأسد: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج العذراء: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُختصر مُفيد واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الميزان: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظلّ ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العقرب: كلمة طيبة حنونة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكر ذلك عندما تقوم بالوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطر لشخص يهمّك.

برج القوس: أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يتخلى عن مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الجدى: الهدوء والتمسّك بثبات الأعصاب يوفر عليك أخطاء ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك الإنفعالى.





برج الدّلو: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.



