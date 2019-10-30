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بالانفوجراف.. مفاجأة في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
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بوابة الفجر
آيات عامر
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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

ويأتى ذلك فى ظل إستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم إستمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعيه يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة  التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق  يقوم أيضا بتنظيم  العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، تحت عنوان  "مصلحتك "،لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.
بالانفوجراف.. مفاجأة في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة
بالانفوجراف.. مفاجأة في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة
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الكلمات المفتاحية

موظفي الدولة تعاطي المخدرات المخدرات أخبار مصر

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