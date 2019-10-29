"التعليم" تعلن أعداد المتقدمين لوظيفة معلم تربية رياضية



وقال الدكتور محمد عمر، إن عدد المتقدمين حتى الآن لوظيفة معلم تربية رياضية وصل إلى ٤٨٩٨، منهم ١٩٧٨ بنات، ٢٩٢٠ بنين.

رد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، علي ما نشر من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معلمي التربية الرياضية المتقدمين للوظائف.وقال في منشور له عبر موقع فيس بوك: "ناشدنا كثيرا تحرى الدقة قبل نشر اى خبر من مصادر غير مسئولة ان كان هناك مصدر من الأساس وليس اجتهادات على غير معرفة حقيقية وإنما تحليل عن غير دراسة".وأضاف: "منذ اليوم الاول ونحن نشيد أليات عمل جديدة تعتمد على المؤسسية كاتجاه الدولة بكافة مؤسساتها لذلك أرجو التواصل مع المكتب الاعلامى للوزارة للرد على استفسار والحصول على معلومة صحيحة وليس مصدر مجهول".