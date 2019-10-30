عميد سياحة جامعة الملك سعود يتعرف على التقنيات بـ"كلية آثار القاهرة"

استقبلت كلية الأثار بجامعة القاهرة ظهر اليوم الأستاذ الدكتور عبد الله المنيف عميد كلية السياحة والأثار بجامعة الملك سعود بالرياض، وذلك في جولة بين أقسام الكلية.





واصطحب الدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية والدكتور جمال عبد الرحيم والدكتور محسن صالح عميد أثتر جامعة سعود الدكتور عبد الله المنيف في جولة بين أقسام الكلية حيث شهد معامل ترميم الكلية وتعرف على التقنيات التي يتدرب عليها الطلاب، كما زار متحف الآثار الخاص بالكلية، وكذلك مباني الكلية وقاعاتها ومدرجاتها.





وتعرف المنيف عن قرب على المناهج التي يتلقاها الطلاب واستمع لشرح واف حول المقتنيات الأثرية بمتاحف الكلية، وجاءت الجولة على هامش زيارة المنيف لكلية الأثار جامعة القاهرة حيث استقبله الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الأثار، وذلك في إطار العلاقات المتبادلة بين الجامعتين.





وشهد اللقاء الذي جرى في مكتب الدكتور جمعة عبد المقصود عميد أثار القاهرة الدكتور أحمد رجب وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار والفنون الإسلامية، والدكتور خالد غريب رئيس قسم الأثار اليونانية رومانية، والدكتور محسن صالح أستاذ الأثار المصرية.



