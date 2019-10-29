القصة الكاملة لانتشار مرض الالتهاب السحائي فى مدارس العمرانية



وبالرجوع إلى بكساوى مصطفى مدير إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، قال إن ما تردد عن إنتشار الالتهاب السحائي بمدارس العمرانية غير صحيح، وأشار إلى أن بعض الطلاب فى مدرسة مصطفى كامل إشتكوا من السخونية وبالكشف عليهم إتضح أن الأمر مجرد دور برد وأنه ليس إلتهاب سحائي.



وأضاف لـ"الفجر" أن أى مدرسة يتم الشك فيها يتم تعقيمها على الفور، مشيرًا إلى أن أولياء الامور لطلاب مدرسة مصطفى كامل حصلوا على تقارير طبية من الحميات تؤكد عدم إصابة أولادهم بمرض إلتهاب سحائي.



قال أولياء أمور مدرسة مصطفى كامل بالعمرانية، إنه تم إصابة 3 طلاب بالمدرسة بمرض الالتهاب السحائي، وأن إدارة المدرسة أصدرت قرار بغلق المدرسة 3 أيام من أجل التعقيم.