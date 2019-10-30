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القليوبية الثلاثاء.. وزير النقل يعزي أسرة ضحية التذكرة.. والتحقيق في إطلاق قطار دون سائق

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين زيارة وزير النقل لأسرة حادث قطار طنطا والتحقيق في إطلاق قطار المرج دون سائق وتفقد المحافظ عدد من المشروعات القومية بالخانكة

وزير النقل يعزي أسرة حادث القطار.. ويؤكد: حق المتوفي لن يضيع 

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، قبل قليل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل ومحافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق، واجب العزاء لأسرة المواطن محمد عيد عبدالحميد عطية والذي لقي مصرعه في واقعة القطار 934 مكيف الأسكندرية الأقصر، وذلك بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.

كما قدم وزير النقل اعتذارًا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية أمس، مشيرًا إلى أننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.

التحقيق مع ناظر محطة شبين القناطر لإطلاق قطار المرج دون سائق

قال غريب أحمد غريب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، انه توجه بلجنة من المجلس للتحقيق في واقعة إنطلاق قطار المرج بالمحطة دون سائق والتي جرت "أمس " حيث تبين الواقعة تمت في قطار المرج شبين والذي كانت محطته الاخيرة بشبين القناطر،مشيرا الي أن العاملين بالمحطة إستطاعوا السيطرة علي الموقف في دقائق معدودة حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة وتم ربطه دون وقوع خسائر او إصابات.

أشار رئيس المدينة انه جري إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابشات الحادث وانه جري إستدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسئول هيئة السكة الحديد.

محافظ القليوبية يبدي استياءه لتأخر أعمال إنشاء مستشفى الخانكة المركزي ويهدد بسحب الأعمال

ابدي الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية،استياءه من تأخر وبطء الأعمال الإنشائية لمستشفى الخانكة المركزي وخاصة بالموقع العام والخارجي والبنية الأساسية وشبكة الغازات بالمستشفى.

وأعطي مهلة 6 أشهر للشركة المنفذة لتسليم المستشفى بالكامل والإ سيتم سحب الأعمال فورا مشيرا أن الأعمال متابعة بشكل مكثف من قبل رئيس مجلس الوزراء،مؤكدا اننا لن نسمح بأي تأخير أو مبررات غير مقبولة حيث تم تدبير جميع الإعتمادات المالية وتوريد جميع الأجهزة وأعمال الكهرباء والتكييف المركزي وكل ما تلزمه المستشفى.

بتكلفة 200 مليون جنيهًا.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، عقب تقديمه العزاء لاسرة شهيد القطار، أعمال إنشاء كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة والذي تم الانتهاء من ٤٠% من أعماله.
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