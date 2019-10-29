Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:23 م
Advertisements
عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements
أعلنت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، مؤخراً عن خبر عن انفصالها في رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد". 

وظهر النجم عمرو سعد، اليوم بعد خبر انفصاله بإطلالة رياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر وهو يرتدي ملابس رياضية، ويستمتع بالاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري، وانهالت عليه التعليقات من محبيه ومتابعيه متمنين له النجاح والتوفيق.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد فيلم "حملة فرعون"، الذي شارك في بطولته روبي ومحمد لطفي وكان من إخراج رؤوف عبد العزيز.
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو سعد زوجة عمرو سعد انفصال عمرو سعد عن زوجته الفنان عمرو سعد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS YOUTUBE بدون تقطيع جودة متعددة الآن

منذ ساعتين

الغندور يرشح صفقتين من العيار الثقيل للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 8 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 15 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW BARCA رابط مباشر برشلونة NOW

منذ ساعتين و 7 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش برشلونة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا NOW

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعة و 25 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ وليد فواز بعد انفصاله عن مي سليم (صورة)

مي عمر تظهر بإطلالة مثيرة في اليونان (صور)

محمد لطفي يؤدي تمارين رياضية على البحر من أجل "حملة فرعون" (فيديو)

بعد 11 عام زواج.. عمرو سعد ينفصل عن زوجته

شاهد.. أول ظهور لعمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لـ عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:25 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

NOW يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة PLUS

10:44 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status