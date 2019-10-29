أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)

أعلنت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، مؤخراً عن خبر عن انفصالها في رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".





وظهر النجم عمرو سعد، اليوم بعد خبر انفصاله بإطلالة رياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر وهو يرتدي ملابس رياضية، ويستمتع بالاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري، وانهالت عليه التعليقات من محبيه ومتابعيه متمنين له النجاح والتوفيق.



