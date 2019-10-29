شريف إكرامي: ملتزمون بعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي ونعد جماهير الأهلي بالقتال





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هذا الموسم نحن ملتزمون أمام أنفسنا والجمهور بأن ما حدث في الموسم الماضي لن يحدث مجددًا وهدفنا التتويج بالألقاب".





وأشار :"لا يوجد فارق بالنسبة لي أن أكون أساسيًا أو احتياطيًا في الفريق، فأنا أجتهد في التمرين وعلى أي شخص يسأل هل قلت الدوافع لشريف في التمرين".







وأوضح :"دوري في النادي الأهلي بأنني لا أمثل نفسي فقط ولكن أحد كباتن الفريق، ولو رد فعلي كان مهتزًا رد فعلي سيضر بالفريق".





وأشار :"كيف يمكن للمدرب أن يطلب ضم أحد الحراس، فهو خبر بعيدًا عن المنطقي، من يكتب مثل هذه الأخبار لا بد أن يضع فيها ولو جزء من المصداقية حتى يصدق، نحن كلاعبين لا نشغل بالنا بمثل هذه الأخبار".







وواصل :"أحلامنا وطموحتنا هذا الموسم كبيرة جدًا لأننا خارجين من موسم صعب جدا خاصة بعد الخروج الصعب من إفريقيا والموسم الماضي لن ينسى بطريقة سهلة".





وأردف :"نحن كلاعبين لم ننسى ما حدث في الموسم الماضي، ونعد الجماهير أن نقاتل وهذا عهد اللاعبين على مر الأجيال".





وأوضح :"من الممكن أن يكون اللاعبين لا يكونوا موفقين، لكن أن يكونوا متخاذلين فهذا أمر لا يصح أن يكون للاعبي الأهلي".







وعن رمضان صبحي وتمنياته له قال :" أنا أتمنى أن يتواجد رمضان في المكان الذي يتطور فريقه فرمضان وهو محترف في الخارج توقعت أن يشارك في الكثير من الدقائق وأن يتألق وهذا ما حدث، وعندما عاد وضح أنه يتطور وأتمنى له أن يستمر في المكان الذي يتطور فيه، وأتمنى له التوفيق وأن يتحقق ذلك".







وأتم حديثه :"لا أفكر فيما سأكون عقب اعتزالي كرة القدم، وأنا من الشخصيات المكابرة وعندما لا أكون قادرًا على العطاء فستنتهي مسيرتي".





شدد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه وزملائه في الفريق ملتزمون بأن ما حدث في الموسم الماضي لا يحدث مرة أخرى.