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"قاعدين في سكن 5 نجوم".. آراء المواطنين في مشروع حي السماكين بسوهاج (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا مصورًا، يرصد آراء المواطنين حول مشروع "حي السماكين"، الذي أنقذ صيادي سوهاج من عشش الطين.

وقال أحد الصيادين، خلال ظهوره بالتقرير، الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز": "كنا ساكنين في عشش طين، وكان فيها حشرات وعقارب وثعابين بتقرص الناس، نقلونا في مكان حلو و5 نجوم".

في حين أضاف الآخر: "هناك كنا ساكنين في عشش وهنا نقلونا في نضافة، وفي بلاط وسيراميك وحمامات وبانيو ونور ومياه، وحاجة زينة خالص".

واستكمل أحد الصيادين: "بقينا هنا قاعدين على شط النيل، وقاعدين ومرتاحين في النضافة وأكتر من كده مش عايزين حاجة".

في حين أشادت إحدى السيدات بالمشروع السكني، قائلة: "سكنة مرتاحة وزي العسل، ويسلم إللي عملنا السكنة دي، ومتشكرين".
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