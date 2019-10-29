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باريس سان جيرمان يستهدف إيكاردي بشكل نهائي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

باريس سان جيرمان يستعد لشراء عقد إيكاردي

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في شراء عفد الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق والمعار من صفوف نادي إنتر ميلان.

كما أكدت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان مستعد لتقديم عرض مالي صخم لشراء عقد إيكاردي بشكل نهائي الفترة القادمة.

سبب رغبة باريس سان جيرمان في شراء عقد إيكادري

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في شراء عقد إيكاردي الفترة القادمة بسبب المستوى المميز جدا الذي ظهر به مع الفريق مؤخرا.

انضمام إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

وكان إيكاردي قد انتقل إلى نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي إنتر ميلان.

مشاركات إيكادري مع باريس سان جيرمان

وقد سارك ماورو إيكادري في 7 مباريات حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدف وحيد.

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الكلمات المفتاحية

باريس سان جيرمان إيكاردي إنتر ميلان

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