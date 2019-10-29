شريف إكرامي: فايلر "خامة" مبشرة والرحيل عن الأهلي ليس في قاموسي



وتابع :"مررت بتجارب كثيرة جدا ووجدت أن الحسابات ليس لها أي قيمة وما علي أن أجتهد في التدريبات ولا أنظر إلى أي أمور أخرى".



وواصل :"فكرت في وقت ما في العروض التي تلقيتها، وفكرت عندما قبل كأس العالم، ووضعت الكفتين أمام بعض ورأيت أن البقاء للنادي الأهلي أفضل قرار".



وزاد :"ليس سهلا أن تضحي بمكان عشت فيه عمري وقدمني للناس لأنه صانع جميع النجوم، فلا بد أن تكون مثل هذه الحسابات واضحة".



وواصل :"وجودي في النادي الأهلي أمر رائع ، حتى لو لم أكن رقم 1 ، أنا لست موظفًا والتمرين هو حياتي وأتمرن وأقاتل وأضع أمامي هدف أن أعود لمكاني كأساسي، وهو المنافسة على عودتي للمكان من جديد أفضل من المشاركة مع نادي أخر".



وأشار :"في أخر 5 مواسم السوشيال ميديا أصبحت له دور في إيصال نبض الجماهير، فالمدربين في الفترة الاخيرة هوجمت من قبل الجماهير، مانوي جوزيه أنجح المدربين ولم يكن الأكثر شهرة".



وأردف :"من يعمل في المجال يدرك جيدا أن مسألة السي في ليس لها أهمية كبيرة في الاختيار، لجنة التخطيط قامت بمجهود كبير في اختيار المدير الفني الجديد".



وأكمل :"فايلر خامة مبشرة جدا على المستوى الشخصي والفني، وأتمنى أن تكون الحالة مستمرة وأن نعوض ما حدث في الموسم الماضي بالتتويج فقط ببطولة الدوري".



وأتم حديثه:"أنا بوضعي الحالي بالنسبة لي أنا حارس المرمى الثاني في الفريق وأتمرن جيدًا وهذه فرص، والموسم الماضي حدث تغييرات وشاركت وهذه هو حال كرة القدم وهي كل يوم بها متغير ولو حدث لا بد أن تكون جاهزًا، مسألة الرحيل عن الأهلي ليست في قاموسي هذه الفترة".



أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه لم يشترط على مدار تواجده داخل جدران القلعة الحمراء أن يكون الحارس الأول في الفريق.وأضاف في تصريحات تلفزيونية:"أنا متعاقد مع النادي الأهلي منذ 9 مواسم، ولم اشترط أن أكون رقم 1 او غير ذلك وبالنسبة لي هذا الأمر عادي جدا غير لاعبين أخرين".