مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم 29-10-2019 في الدوري الاسباني beIN SPORT YouTube مجانا

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تعرف علي تشكيل برشلونة امام بلد الوليد اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس - فيدال - دي يونج

الهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي





القنوات الناقلة للدوري الاسباني اليوم

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معرفة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الاسباني

الجولة : رقم 11

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية