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مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر اليوم 29-10-2019 في الدوري الاسباني beIN SPORT YouTube مجانا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
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شاهد الان البث الحي المباشر لمشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة برشلونة ضد بلد الوليد اليوم بث مباشر بدون تقطيع، حيث ينقل لكم اليوم كورة جول مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر لايف اليوم في اطار منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الاسباني.

تعرف علي تشكيل برشلونة امام بلد الوليد اليوم
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا
الوسط: بوسكيتس - فيدال - دي يونج
الهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي

القنوات الناقلة للدوري الاسباني اليوم
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معرفة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم في الدوري الاسباني ومعرفة القنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الاسباني
الجولة : رقم 11
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية
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