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استشاري نفسي: ثورة يناير السبب في سلبية الركاب مع ضحية تذكرة القطار (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة بيضاء مثلما يقول البعض، بدليل اقتحام أقسام الشرطة، وحرق أقسام الشرطة، واستشهاد بعض ضباط الشرطة في هذه الاقتحامات. 

وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعد ثورة 25 يناير تصدرت بعض الجمعات الإرهابية المشهد العام، وتم تحول الانتخابات لما يسمى بغزة الصناديق، معقبًا: "شوفنا حرق كنائس وقتل الجنود، شوفنا مشاهد عنف كثيرة أدت لاعتياد الشعب المصري على العيش في مشاهد العنف، والمشاركة فيها حتى لو بالمشاهدة، وهذه نقلة نفسية لم تكن موجود لدى المصريين".

وأضاف أن الشعب المصري أصبح بشهد ويوثق الحوادث، بدلًا من المساهمة في مساعدة المصابين، معقبًا: "ووصل الأمر في أحد الحوادث، قيام أحد المسعفين بالتصوير سيلفي مع المصابين بدلًا من اسعافه للمصابين"

ولفت إلى أن حادث قطار الاسكندرية الأليم، الذي أدى لتعاطف الشعب المصري، يدل على عودة الشخصية المصرية لسمات الشهامة، معقبً:" اليوم شهد إعادة بناء الشخصية المصرية مرة أخرى".
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