أخبار ريال مدريد اليوم: 4 لاعبين ينقلبون على زيدان والريال يرصد مبلغا خرافيا لخطف نجم ليفربول وخطة محكمة لضم صفقة القرن

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة يوفنتوس الإيطالي ريال مدريد على ضم ماتياس سولي نجم سارسفيلد الأرجنتيني والملقب بميسي الصغير. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.

وأكد الإعلامي الموثوق جوسيب بيدريرول عبر برنامجه التشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد سيتحرك من أجل ضم مبابي في الصيف المقبل.

وأشار الإعلامي الإسباني بيدريرول إلى أن كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقل نهاية الموسم الحالي.

وذكر الإعلامي الإسباني بيدريرول أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 2022 ولكن النجم الشاب الفرنسي يرغب في الرحيل إلى نادي كبير في الصيف المقبل ويعتبر كلا من ريال مدريد وبرشلونة من أهم الأندية المهتمة بضمه.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية منذ أيام عن دخول يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مبابي البالغ من العمر 20 عاما يعتبر من أبرز الأسماء التي تتداولها وسائل الإعلام في فترات الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد الذي يسعى لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس يؤمنون بقدرتهم على التعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المسئولين في السيدة العجوز يفكرون في رصد مبلغ 380 مليون يورو، حيث يشمل قيمة الصفقة بالإضافة إلى راتب مبابي لمدة خمسة مواسم من أجل حسم ضم النجم الفرنسي إلى قلعة أليانز ستاديوم.









- خطوة مفاجئة من بوجبا

يبدو أن ملف رحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم ينته بعد وسيشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

بوجبا يرحب بالرحيل عن يونايتد

وأعلن اللاعب، ترحيبه بالرحيل والخروج عن قلعة أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، بالانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يجدد طلبه خلال الأيام الماضية وخوض تجربة بدوافع جديدة.

بوجبا يدرس الرحيل في يناير

وبحسب شبكة " TMW " البريطانية , فإن النجم الفرنسي بات يفكر بالفعل في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وبررت الشبكة تفكير بوجبا في الرحيل، بسبب شعوره بأنه غير مرغوب بخدماته ضمن مشروع الفريق والإدارة، إلا أنها أكدت أن خروجه لن يكون سهلا وسيشهد تعقيدات كثيرة.

الأموال وسيلة بوجبا للخروج من ناديه

وتابعت، أن بوجبا بدأ بالفعل في التواصل مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل نقل رغبته في اللعب ضمن صفوفه، طامحا بأن يجهز الميرنجي السعر والمال المناسب من أجل إرضاء ناديه والموافقة على التخلي عن خدماته.

المقابل المادي يمنع بوجبا من صفوف ريال مدريد

وكان اللاعب المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الماضية، قاب قوسين أو أدني من التوقيع واللعب على أرضية سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، بعدما رفض مانشستر يونايتد التخلي عنه بأقل من 150 مليون يورو، وهو ما حال دون إنتقاله.

يونايتد يفقد بوجبا بسبب الإصابة

ويغيب بول بوجبا عن مباريات فريقه بالوقت الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث غاب عن تعادل فريقه أمام ليفربول بالجولة التاسعة والفوز على نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد بالجولة العاشرة للبريميرليج.





- يوفنتوس يزاحم ريال مدريد للتعاقد مع ميسي الصغير

تخطط إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لمزاحمة ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سولي صراع أوروبي جديد بين يوفنتوس ومدريد

وأشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم، عن دخول البيانكونيري في مفاوضات رسمية للتعاقد مع ماتياس سولي والملقب "بميسي الصغير" لاعي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، بالعام الجديد.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يعد هدفا للعديد من الأندية العالمية على رأسهم ريال مدريد الإسباني، والساعي بقوة لضم الموهبة الشابة بين صفوفه.

موهبة الأرجنتين تشعل سوق الانتقالات الشتوية

وقالت صحيفة "لاحازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، إن ماتياس سولي صاحب ال16 عاما يشبه كثيرا مواطنه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، سيكون الصراع الشتوي المحتمل بين إدارتي يوفنتوس ومدريد، للظفر بخدماته المرحلة المقبلة.

والدة ماتياس تفضح وجهته المقبله

وأكدت الصحيفة، أن والدة اللاعب كشفت أمره مبكرا نحو وجهته المقبلة، بعدما حصلت على جواز سفر إيطالي في الأونة الأخيرة يسمح لنجلها السفر إلى تورينو للانتقال إلى نادي يوفنتوس بكل سهولة.

يوفنتوس يقترب من إنهاء الصفقة لصالحه

وتابعت الصحيفة، أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنهى بالفعل الاتفاق مع أسرة اللاعب ماتياس سولي، للتعاقد معه سواء بالانتقالات الشتوية أو الصيفية.

كما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أمس الاثنين أن نادي ريال مدريد أرسل كشافيه لمراقبة ماتياس سولي عن كثب لاتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية ضمه.

ويسعى ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما يعانيه من تذبذب المستوى بالآونة الأخيرة.





- مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول بعد مباراة توتنهام

أثار اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إعجاب جماهير ليفربول الإنجليزي وذلك عقب الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مبابي يثير إعجاب جماهير ليفربول :-

وكان قد نشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة له مع قائد الفريق جوردان هيندرسون خلال مباراة توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث قام مبابي بالاعجاب على تلك الصورة.

هل ينتقل مبابي إلى ليفربول ؟

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن من المحتمل أن يتعاقد ليفربول مع مبابي خلال الموسم المقبل، خاصة في حال رحيل أحد الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب خلال آخر موسمين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد فريق مارسيليا في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.





- زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

عرقل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، انضمام أولي الصفقات الشتوية للفريق .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، زين الدين زيدان قد عارض فكرة التعاقد مع النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريسكن نجم توتنهام، خلال الميركاتو الشتوي المقبل

وأشارت، أن المدير الفني لريال مدريد لايحبذ فكرة التعاقد مع إريسكن، ويفضل الاعتماد الإسباني إيسكو ألاركون .

وتابعت الشبكة المذكورة أعلاه، أن زيدان طلب من فلورنتينو بيريز عدم استمراره في مفاوضات مع إدارة العملاق اللندني، مفضلًا التركيز حول الثنائي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ونجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي.

وأنهت، أن زيدان يعتقد أن خصائص إمكانيات إريسكن لا تتناسب مع ما يتحاجه ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، كما يرى الفرنسي أن اللاعب يعاني من عدم تمتعه بثبات في المستوى، بالإضافة إلى ضعف الحالة البدنية لديه .

وعلى صعيد أخر، يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ليجانيس، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .





- كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

تسبب كريستيانو رونالدو في قهر مسئولو فريقه السابق ريال مدريد، وذلك بعدما خطف صفقة الموسم من فريقه السابق لصالح ناديه الحالي يوفنتوس .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأشارت الشبكة الإسبانية، أن نجم توتنهام قرر الرحيل عن الفريق بعد خروجهم بشكل كبير من المنافسة على الألقاب خلال الفترة الاخيرة، لتتهدد مشاركته في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

وتابعت، أنه بالإضافة إلى سون هيونج مين، هناك قائمة مطولة تضم كلًا من هاري كين وديلي ألي وكريستيان إريسكن، قد يرحلون جميعهم عن العملاق اللندني بنهاية الموسم الجاري .

وكشفت الشبكة المذكورة أعلاه، أن كريستيانو رونالدو يخطط لصفع ريال مدريد، حيث أن الدون يخطط للتواصل مع سون من أجل تسهيل انضمامه إلى يوفنتوس، قبل حصول ريال مدريد على توقيعه .

وأنهت، أن مصير نجم توتنهام أصبح ما بين كريستيانو رونالدو وفريقه السابق ريال مدريد، بعدما تأكد بصورة كبيرة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري .





- مفاجآت نارية في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس بالليجا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه ليجانيس مساء غد الأربعاء.

ويستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس مساء غد الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الملكي عدة مفاجآت حيث استبعد زيدان جاريث بيل وخاميس رودريجيز وفينيسيوس جونيور وإبراهميا دياز وماريانو وناتشو وأسينسيو وأدريوزولا.

وضمت قائمة ريال مدريد :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - مارسيلو - ماندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - رودريغو.

والجدير بالذكر ريال مدريد لم يخوض في الجولة الماضية مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بسبب التأجيل ليوم 18 من ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا





- مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم للتعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم ماني

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول خلال فترة الصيف القادم.

ريال مدريد يبلغ ضخم لضم ماني

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد رصد مبلغ مالي ضخم يصل إلى 180 مليون يورو لضم ماني في نهاية الموسم القادم.

موقف ماني من الانضمام إلى ريال مدريد

وأكد ساديو ماني على عدم وجود رغبة لديه في الرحيل عن صفوف نادي ليفربول والانضمام إلى أي نادي أخر نهائيا

وقال ماني في تصريحات صحفية منذ فترة: "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءًا من هذا النادي العظيم، أتمنى أن أبقى في ليفربول للأبد".

مشاركات ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 14 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





- ريال مدريد يصدم بوجبا ويحدد بديله

قرر ريال مدريد انهاء حالة تمسك بالحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن ريال مدريد قرر الابتعاد عن حلم ضم الفرنسي بول بوجبا، بعدما أيقنت إدارة الفريق أن مانشستر يونايتد لن يفرط في اللاعب .

وكشف الموقع الفرنسي، أن إدارة مانشستر يونايتد طلب الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ180 مليون يورو من أجل السماح برحيل اللاعب صوب العاصمة الإسبانية مدريد، فيما كان الأخير على استعداد لدفع 140 مليون يورو فقط من أجل ضم اللاعب .

وأشار، أن ريال مدريد يستعد لشن هجومه على الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط فريق تشيلسي، من أجل الحصول على خدماته خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة

وتابع الموقع الفرنسي المذكور أعلاه، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مدريد يجهز عرضًا ضخمًا من أجل إغراء إدارة البلوز والحصول على موافقتهم حول رحيل بطل كأس العالم رفقة منتخب بلاده .

وأنهى، أن ريال مدريد سيقدم عرضًا يصل إلى 120 مليون يورو للحصول على كانتي خلال الميركاتو الصيفي القادم .





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