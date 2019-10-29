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مكافحة الإدمان: إعفاء الموظف من الإحالة للنيابة في حالة واحدة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:11 م
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علاج الادمان
علاج الادمان
داليا الحسين
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كشف إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، عن إعفاء الموظفين المتلقين للعلاج من الإدمان من الإحالة إلى النيابة، عند مرور حملات الكشف عن التعاطي، في حالة لدى الموظف الروشتات والعلاجات والوثائق التي تثبت متابعته للعلاج بالصندوق.

وأضاف "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية"cbc"، مساء الثلاثاء أن هناك مجموعة من الأفكار والمعتقدات المغلوطة يتم الترويج لها داخل المجتمع المصري حول الإدمان، خاصةً بين فئات الموظفين والعمال والسائقين؛ ويتم التصدي لها من خلال حملات مستمرة ومكثفة في جميع أنحاء مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت، اليوم الثلاثاء، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث أجرت الكشف على 102 ألف موظف منذ مارس 2019 وحتى الآن.

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الكلمات المفتاحية

مكافحة الإدمان النيابة الموظفين المصالح الحكومية التضامن الاجتماعي

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