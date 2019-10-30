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شقيق ضحية تذكرة القطار: هذا هو مطلبنا الوحيد (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال تامر عيد، شقيق ضحية واقعة "تذكرة القطار"، إنهم لا يريدون أكثر من حق شقيقهم من كمسري القطار، مضيفا باكيا: "أخويا شاب عنده 23 سنة، كنا بنجهز شقته عشان نجوزه".

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ما فعله كمسري القطار تجاه شقيقه وصديقه بأنه خيرهم بين الدفع أو النزول من القطار بعد فتحه لباب القطار، هو قتل عمد.

وأضاف، "كان المفروض يقولهم يا الفلوس يا البطاقة، يا هحبسكم.. أنا أخويا مش بتاع مشاكل، لو أخويا كان بتاع مشاكل كان اتخانق مع الكمسري".
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